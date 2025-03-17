Российская Федерация использует дипломатические каналы связи для взаимодействия с государствами, граждане которых были замечены в качестве наемников в Курской области. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что сведения о наемниках, поступающие в МИД от следственных органов и военных формирований, передаются странам, заинтересованным в реагировании на незаконную деятельность и наемничество своих граждан.

По словам Мирошника, некоторые страны обращаются к России с запросами о предоставлении информации о наемниках, намереваясь принять соответствующие меры в отношении этих лиц. В то же время есть государства, которые стараются всячески скрыть или преуменьшить значение информации о присутствии своих наемников на территории конфликта.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовились к добровольной сдаче в плен в Курской области по специальным курсам.