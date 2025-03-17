ТАСС: ВСУ готовились к добровольной сдаче в плен в Курской области по специальным курсам

ВСУ запустили новый курс обучения по правилам поведения в плену в учебном центре в Черниговской области, так как были готовы к добровольной сдаче в плен в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Отмечается, что преподаватели курса были осведомлены о массовых случаях сдачи солдат в плен. Как рассказал пленный из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, обучение проходило в 242-м учебном центре в Черниговской области.

В среду, 12 марта, начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что около 430 военнослужащих ВСУ были взяты в плен в Курской области.

В приграничном регионе продолжается операция по ликвидации украинских военных, которые в августе 2024 года незаконно вторглись на российскую территорию. 13 марта Министерство обороны РФ сообщило о возвращении под контроль Суджи — города, в котором сосредоточились силы противника.

Из-за критической ситуации для ВСУ в Курской области президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина «пощадить» украинских солдат. Российский лидер в свою очередь дал военным ВСУ шанс остаться в живых, если они сложат оружие и сдадутся в плен.

Ранее координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что украинские вооруженные силы формируют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) из числа «добровольцев» для того, чтобы провести эвакуацию иностранных наемников, оказавшихся в окружении в Курской области.