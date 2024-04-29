МИД Таджикистана вызвал «на ковер» российского посла

Посол России в Таджикистане Семен Григорьев получил ноту протста на фоне участившихся проверок в РФ, в ходе которых якобы «нарушаются права граждан республики». Об этом сообщает ТАСС .

Таджикско-российские отношения начинают обостряться из-за ужесточения проверок в России. Тщательно проверяют автомобили на наземных путях, прибывающих воздушным транспортом. Некоторых граждан Таджикистана в итоге вовсе не пускают в РФ. На эти повальные случаи указывает таджикский МИД.

Ведомство отметило агентству, что 29 апреля послу РФ в Таджикистане Семену Григорьеву была вручена нота протеста.

«С констатацией серьезной озабоченности массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам Республики Таджикистан на территории Российской Федерации, а также повсеместного нарушения их прав и свобод. <...> такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений», — отмечает МИД Таджикистана.

Вопросы вызывает и задержание граждан Таджикистана в аэропортах Москвы. Например, как отметило ведомством, по состоянию на 27 апреля, в зоне временного содержания во Внуково находились 954 гражданин Таджикистана.

Напомним, что в МИД РФ уже комментировали ситуацию. По словам Марии Захаровой, тщательные проверки проводят безотносительно национальной принадлежности, но такие меры приняты из соображений безопасности и носят временный характер.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту застряла тысяча граждан.