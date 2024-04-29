МИД: в аэропортах Москвы застряла тысяча граждан Таджикистана
Фото: [Медиасток.рф]
МИД Таджикистана проинформировал в своем аккаунте в соцсетях, что в московских аэропортах застряли около одной тысячи граждан страны.
Как говорится в заявлении ведомства, все таджики сейчас продолжают находиться в зоне временного содержания аэропорта Внуково, среди порядка 954 человек есть студенты российских ВУЗов.
Также несколько десятков выходцев из республики находятся в столичных аэропортах Шереметьево, Жуковский и Домодедово.
Ранее мы писали, что МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию. А представитель МИД РФ Мария Захарова оправдала очереди из таджиков на границе РФ и Казахстана существующей террористической угрозой.