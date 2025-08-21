Мигрант рассказал о планах по вывозу секретных документов ВПК из РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала видео задержания мигранта, пытавшегося нелегально вывезти из России похищенную секретную документацию, относящуюся к военно-промышленному комплексу. Информацию предоставили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанный рассказал, что его брат попросил забрать из укрытия коробку, содержащую документы и телефон, и оказать содействие в их переправке на украинскую территорию.

Недавно стало известно о задержании ФСБ на российско-азербайджанской границе иностранного гражданина, сотрудничавшего со Службой безопасности Украины (СБУ). По информации силовых структур, он перевозил документы, добытые в результате нападения на сотрудника российского ВПК, имевшего доступ к секретным сведениям.

