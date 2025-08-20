В России предложили завозить мигрантов для сохранения русской цивилизации

Футуролог Антон Попов заявил в подкасте телеграм-канала «Расстрига», что миграция может сыграть ключевую роль в сохранении русской цивилизации.

По мнению эксперта, главным преимуществом мигрантов из азиатских и африканских стран является их владение русским языком. Национальность и вероисповедание мигрантов, по его словам, не имеют принципиального значения.

Попов подчеркнул, что приоритетной задачей является сохранение русской цивилизации, а для этого важны, прежде всего, люди, говорящие по-русски. Он также отметил, что Россия заинтересована в привлечении квалифицированных специалистов, таких как ученые, программисты и другие профессионалы. По его словам, стране нужны прежде всего «ученые, программисты и какие-то умные люди».

Ранее сообщалось, что Госдума предложила ограничить въезд несовершеннолетних мигрантов.