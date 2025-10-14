Мигрант с ножом атаковал людей на московском железнодорожном вокзале

Согласно информации, предоставленной «МК», в Москве произошел инцидент на железнодорожном вокзале, где мигрант, вооруженный ножом, атаковал прохожих.

По сведениям новостного источника, ночью на Ярославском вокзале в зале ожидания находился иностранный гражданин в нетрезвом состоянии. Внезапно он извлек канцелярский нож из своей сумки и начал нападать на окружающих.

Двое свидетелей происшествия попытались обезвредить нападавшего и изъять у него оружие. В ходе возникшей борьбы мигрант нанес одному из них ранение руки, при этом сам также получил повреждения.

До прибытия медицинской помощи присутствующие предложили дебоширу салфетки для остановки кровотечения. Впоследствии он был доставлен в медицинское учреждение.

