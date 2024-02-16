Мигрант вырвал в московском метро телефон у школьницы, но дальше Подольска убежать не успел

Приехавший на заработки в Москву из одной из республик Средней Азии молодой человек, находясь в подпитии, решил наказать за невнимательность школьницу в метро и вырвал у девочки телефон из рук в вагоне поезда.

Как передает «Многонационал», 31-летний мигрант молнией сиганул с награбленным из вагона, пустившись наутек. Правда, на его беду, в метрополитене есть камеры. Хоть и сбежал мужчина аж в подмосковный Подольск, но его быстро поймали.

«Иностранец попал на камеру наружного наблюдения, его вычислили и задержали в Подольске», — приводится в публикации.

В настоящее время мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за грабеж.

Ранее в Мингосуправления Московской области рассказали, как защитить свои личные данные в случае утраты телефона.