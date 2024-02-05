В Мингосуправления Подмосковья рассказали, как защитить свои личные данные в случае утраты телефона

Установка автоматической блокировки экрана или сложного пароля поможет защитить личные данные в случае потери или кражи телефона. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Помимо этого, можно установить вход по биометрии. В ведомстве также рекомендуют установить программу, которая позволит заблокировать гаджет в случае кражи, а также применять пароль для доступа к важным приложениям и файлам. Стоит также регулярные делать резервные копии данных, чтобы в случае кражи устройства файлы остались защищенными.

«Также рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию на учетных записях, обновлять программное обеспечение и не открывать подозрительные ссылки или файлы», — заключили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.