На фоне конфликта Израиля и ХАМАС произошла стрельба в центре Брюсселя. Неизвестный с криками «Аллах Акбар» начал стрелять в людей, одетых в форму сборной Швеции. Два человека погибли, один ранен, пишут местные СМИ. Такие случаи могут случиться и в России, где представлена и иудейская община, и мусульманская.

Военный эксперт, подполковник запаса и член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов рассказал, как предотвратить локальные стычки на религиозной основе. Он подчеркнул, что по всему миру растет количество нестабильных регионов. В частности, это происходит на Ближнем Востоке, в результате чего образуется новая волна миграции.

«Десятки тысяч людей бегут из этих мест, и вместе с ними на территорию других стран проникают экстремально настроенные элементы, которые имеют опыт участия в террористических организациях», — обозначил опасность Попов в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При попустительстве властей западных стран прошли возмутительные мероприятия, в том числе и по сожжению Корана, продолжил эксперт. В результате такой политики полицейские охраняют людей, которые уничтожают священные реликвии.

«Вот почему на Западе появляются случаи со стрельбой по ни в чем не повинным людям. И они будут учащаться. В России другая ситуация: у нас очень бережное отношение к правам верующих. Но угроза проникновения экстремистов остается, и методом борьбы может стать геномная регистрация», — констатировал Попов.

Руководить СКР Александр Бастрыкин предложил идею «генетических виз» еще два года назад. Смысл ее состоит в том, что все мигранты будут сдавать свою ДНК, что исключит их повторный въезд по другим документам.

«Сейчас людей в базе опознают по фотографии, но это не на 100% эффективно. С помощью генетических данных можно будет предотвратить проникновение в страну граждан радикальных и экстремистских взглядов и имеющих преступное прошлое. Это сведет вероятность брюссельских событий в России практически к нулю», — заключил наш собеседник.

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