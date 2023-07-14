Мигрантов, нелегально работавших в теплицах, выявили в Воскресенске

Двенадцать нелегальных мигрантов обнаружили вблизи села Фаустово в Воскресенском городском округе. Они трудились и проживали на землях сельскохозяйственного назначения.

Всех нелегалов привлекли к административной ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ, а трех из них оштрафовали на пять тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны. Кроме того, полицейскими задержали 57-летнего жителя Раменского горокруга, предоставлявшего иностранцам помещения для проживания и работы.

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