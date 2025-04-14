Мигранты не пустили россиян в баню в Москве

В российской столице сотрудники правоохранительных органов осуществили проверку в банном комплексе, который, как выяснилось, находился под управлением выходцев из Центральной Азии. Вследствие этого граждане России не могли воспользоваться услугами данной бани, сообщил «Царьград».

В ходе мероприятия были задержаны 40 человек, которых доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что собственником данной бани является предприниматель из Киргизии, который принял решение обслуживать исключительно своих земляков. Причины, по которым был ограничен доступ для российских граждан, в настоящее время не обнародованы.

Ранее депутат Миронов заявлял, что в России целые районы превращаются в мигрантские гетто.