Мигранты не пустили россиян в баню в Москве
«Царьград»: правоохранители задержали 40 человек в бане только для мигрантов
Фото: [istockphoto.com]
В российской столице сотрудники правоохранительных органов осуществили проверку в банном комплексе, который, как выяснилось, находился под управлением выходцев из Центральной Азии. Вследствие этого граждане России не могли воспользоваться услугами данной бани, сообщил «Царьград».
В ходе мероприятия были задержаны 40 человек, которых доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Выяснилось, что собственником данной бани является предприниматель из Киргизии, который принял решение обслуживать исключительно своих земляков. Причины, по которым был ограничен доступ для российских граждан, в настоящее время не обнародованы.
Ранее депутат Миронов заявлял, что в России целые районы превращаются в мигрантские гетто.