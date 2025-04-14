Миронов: в России целые районы превращаются в мигрантские гетто

В Российской Федерации некоторые территории становятся местом совершенно не компактного проживания мигрантов, которые создают собственные правила и не обращают внимания на законы и культурные обычаи России. На это в интервью изданию «Парламентская газета» указал Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду».

В городах-миллионниках, центральной части России и южных регионах страны наблюдается наибольший приток мигрантов. Эти территории привлекают как рабочих-мигрантов, так и людей, которые переезжают на постоянное место жительства. Чаще всего это жители Узбекистана и Таджикистана.

По словам Миронова, в подобных районах действуют свои правила, а законы Российской Федерации не имеют большого значения. Это, как отметил депутат, приводит к обострению межэтнических отношений.

«Еще несколько лет назад мы предупреждали об этих рисках, но нас «шикали» и обвиняли в отсутствии толерантности. Речь не о национализме — Россия исторически многонациональна. Проблема в том, что приезжие, вместо интеграции, создают изолированные группы, что провоцирует межэтническую напряженность», — заявил Миронов.

По мнению политика, одним из явных признаков кризиса являются ежедневные отчеты Министерства внутренних дел: увеличение числа преступлений в определенных районах часто обусловлено конфликтами, вызванными различиями в культуре.

Ранее стало известно, что наибольшее количество детей-мигрантов в России сосредоточено в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Свердловской области.