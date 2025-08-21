В СПЧ предупредили о риске холеры в РФ из-за мигрантов

Вспышка холеры, теоретически возможная на территории России, по мнению члена Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Кирилла Кабанова, связана с миграционными процессами. Свою точку зрения он озвучил в телеграм-канале.

Таким образом Кабанов прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, обратившей внимание граждан на необходимость соблюдения профилактических мер в связи с обнаружением случаев холеры за пределами страны.

«Откуда у нас в стране вдруг появилась холера?» — задал вопрос Кабанов, хотя Попова не сообщала о возникновении очагов заболевания в России.

Кабанов утверждает, что источником инфекции стали прибывшие в Россию иностранные граждане, в частности выходцы из стран Центральной Азии. В связи с этим он выразил обеспокоенность недостаточной эффективностью мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения.

