Мигранты пытались добиться выплаты зарплаты в подмосковной Балашихе

Накануне сотрудники ООО «Русинвест» собрались с различным «орудием» в руках во дворе одного из домов в микрорайоне Павлино в Балашихе для того, чтобы высказать свои недовольства генеральному директору, который не выплатил им заработную плату. Об этом сообщили в одной из соцсетей в группе «Балашиха Life» .

В администрации городского округа Балашиха рассказали, что по сигналу бдительных жителей, информация была передана в МУ МВД, на место были направлены 2 наряда полиции и 1 наряд Россгвардии.

«Противоправных действий не допущено, группа людей разошлась без нанесения какого-либо ущерба кому-либо», — написали представители администрации муниципалитета.

Ранее стало известно, что Следственный комитет Подмосковья возбудил уголовное дело по факту отравления тридцати сотрудников «Союзснаба» в Красногорске.