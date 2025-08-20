Мигранты пытались заманить школьницу в Уссурийске

В Уссурийске, расположенном в Приморском крае, произошел инцидент с участием двух мигрантов, преследовавших школьницу на автомобиле. Как сообщил телеграм-канал «Многонационал», мужчины, находясь в машине, выкрикивали предложения познакомиться девочке, возвращавшейся домой из парка.

Согласно информации, опубликованной в одном из российских изданий, двое выходцев из Узбекистана обратили внимание на ребенка в городе. Они предприняли попытки уговорить несовершеннолетнюю сесть к ним в автомобиль, активно зазывая ее. Получив отказ от общения, они начали преследовать девочку.

В какой-то момент один из мужчин покинул транспортное средство, намереваясь догнать школьницу. Благодаря вмешательству проходившей мимо женщины, девочке удалось избежать нежелательного контакта. Прохожая сопроводила ее до самого дома.

Ранее в России предложили завозить мигрантов для сохранения русской цивилизации.