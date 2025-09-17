Мигранты устроили массовую битву на палках в центре Петербурга

Инцидент произошел во вторник, 16 сентября. Незадолго до полудня в полицию начали звонить люди и сообщать, что на Лиговском проспекте идет массовая драка мигрантов, которые применяют для избиения друг друга палки. На место происшествия тут же выехали полицейские и росгвардейцы. К их приезду часть драчунов уже разбежалась. Правоохранители задержали 12 человек, а после поисков по чердакам и подвалам — еще семерых иностранных подданных. У одного из них были обнаружены побои по всему телу.

Уже установлено, что драка началась возле дома, на котором ведется ремонт кровли. Ремонтники из Средней Азии начали конфликтовать из-за стройматериалов с приезжими из двух других стран, на этой почве и началась драка. Полиция процессуально задержала восемь человек, уже возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке произошло нападение на мигрантов. Их избивали на улице и снимали на видео, это вызвало дипломатический скандал. Полиция уже задержала часть нападавших.