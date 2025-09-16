Во Владивостоке задержали часть нападавших на граждан Узбекистана

Во Владивостоке были задержаны подозреваемые в нападении на граждан Узбекистана и их избиении. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморья, и об этом рассказал ТАСС.

Ранее в социальных сетях разошлось видео, в котором люди в масках нападают на мигрантов и избивают их. Это вызвало широкий общественный резонанс. Правоохранители также отреагировали на этот случай.

«Агентство миграционной политики Приморья находится в контакте с правоохранительными и надзорными органами, часть подозреваемых задержана. Пострадавшие мигранты находились на территории Приморья законно», — указали журналистам в пресс-службе.

Ранее также сообщалось, что МИД республики Узбекистан направил официальные ноты представительству МИД России в городе и прокуратуре Приморского края, требуя немедленного расследования и защиты узбекских граждан. По словам генерального консула этой страны в Приморье, инциденты носят системный характер и требуют не только задержания конкретных нападавших, но и пресечения деятельности ультраправых группировок.