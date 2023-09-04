Микроавтобус врезался в грузовик в Подмосковье: один человек погиб и еще семеро пострадали

Авария с участием микроавтобуса и грузовика произошла на втором километре автодороги Заболотье — Авдотьино в Подмосковье.

В результате ДТП погиб один человек, еще семеро получили различные травмы, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Московской области.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.

Уточняется, что всех пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в настоящее время устанавливают полицейские.

Ранее сообщалось, что 56-летний водитель за рулем иномарки сбил девятилетнего ребенка во дворе жилого дома в Звенигороде.