Водитель за рулем иномарки сбил девятилетнего мальчика во дворе жилого дома в Звенигороде

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Звенигороде, в котором пострадал девятилетний мальчик.

ДТП случилось накануне вечером во дворе жилого дома на улице Маяковского, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД. По предварительным данным, 56-летний водитель иномарки совершил наезд на ребенка. Все произошло в жилой зоне.

Уточняется, что пострадавший несовершеннолетний сейчас находится в больнице с различными телесными повреждениями.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья погибла в ДТП с пассажирским автобусом и фурой на трассе в Саратовской области.