Российские войска с помощью ракет «Искандер-М» успешно уничтожают вооружение западных стран, переданное украинской армии. Об этом сообщает Military Watch Magazine .

Уточняется, что, кроме указанных комплексов, российская армия также применяет авиационные варианты 9К720 для нейтрализации западного оружия в Незалежной, прежде всего систем ПВО Patriot.

Отмечается, что для украинской армии вооружение западного производства в конфликте стали играть все более важную роль, при этом Вооруженные Силы РФ последовательно наносят по ним прицельные удары.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли серьезный урон комплексу Patriot ВСУ.