Миллионер из США отправился на охоту в Африку и был убит буйволом

Предприниматель из Соединенных Штатов Ашер Уоткинс отправился в охотничий тур в Южно-Африканскую Республику и погиб. Он стал жертвой нападения буйвола, об этом сообщила газета Daily Mail.

Уоткинс владел фирмой Watkins Ranch Group, которая занималась продажей в США элитных ранчо и охотничьих угодий. Он был большим поклонником охоты. 52-летний предприниматель, чье состояние мерялось на миллионы, отправился в ЮАР, заплатив 7,5 тыс. фунтов (около 800 тыс. руб.) за сафари. Во время поездки его сопровождал профессиональный охотник. Во время охоты в провинции Лимпопо на него внезапно напал буйвол, чей вес превышал тонну. Животное выскочило на американца из кустов и почти мгновенно набрало скорость почти в 60 км/ч. Буйвол нанес Уоткинсу такой удар рогами, что тот отлетел на несколько метров. Он получил смертельные ранения.

По данным журналистов, капские буйволы в Африке лишают ежегодно жизней около 200 человек. Они считаются самыми опасными животными, которые лишают жизней охотников. По степени опасности с ними не могут сравниться ни слоны, ни носороги, ни крокодилы.

Ранее уже сообщалось, что российский спортивный комментатор Гришин погиб в Подмосковье, когда переходил железную дорогу во время сильного дождя. Он был сбит поездом. Журналист ушел из жизни в 47 лет, за годы работы Гришин стал бессменным комментатором пяти Олимпиад, ключевых матчей чемпионатов мира и Европы по футболу, а также соревнований по фигурному катанию.