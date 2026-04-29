Миллионы на ремонт и секретность: в одном регионе РФ выявили ряд проблем с бомбоубежищами

Более 700 защитных сооружений гражданской обороны числятся на территории Омска и районов области, передает gorod55.ru . В теории они должны укрыть население в случае войны или крупной техногенной катастрофы. На практике же многие из этих объектов, как признают в МЧС, находятся в плачевном состоянии: годы эксплуатации и хроническое недофинансирование сделали свое дело. Журналисты выяснили, во сколько обойдется приведение убежищ в порядок и как простому жителю узнать, куда бежать в случае атаки БПЛА.

В региональном МЧС на официальный запрос журналистов сообщили: свыше 700 защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО) разбросаны по Омску и области. Содержать их обязаны собственники или те, кто эти объекты использует. Но на деле защитные бункеры стареют вместе со своими хозяевами. Длительный срок эксплуатации, естественный износ строительных конструкций и ограниченное финансирование ремонтных работ, как признают в ведомстве, привели к тому, что техническое состояние многих убежищ значительно ухудшилось.

Цифры, которые приводят спасатели, впечатляют и пугают одновременно. Для того чтобы привести защитные сооружения в полную готовность, нужны суммы, исчисляемые миллионами рублей. Деньги потребуются на ремонт строительных конструкций, закупку и обслуживание специального инженерного оборудования, создание запасов продовольствия, медикаментов и средств индивидуальной защиты. В полном объеме эти работы не ведет практически никто.

Исключение составляют лишь убежища на предприятиях военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Там, где работа не останавливается даже в военное время, подземные бункеры поддерживают на должном уровне — для защиты сотрудников, которые продолжают трудиться.

Проблема номер два — секретность. В департаменте общественной безопасности Омска пояснили журналистам: данные о защитных сооружениях гражданской обороны относятся к служебной информации ограниченного распространения. Проще говоря, просто взять и посмотреть на карте, где находится ближайшее убежище, у обычного гражданина не получится. Однако кое-какие сведения все же доступны. Администрация Омска составила список заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства, которые могут быть использованы для укрытия населения.

Судя по карте безопасности областного центра, простейшие убежища находятся преимущественно в подвалах многоквартирных домов. Кроме того, для защиты граждан в случае ЧС предлагают использовать подземные переходы — на карте отмечено 20 таких «подземок».

Учитывая, что российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников, МЧС России подготовило подробные рекомендации по поведению во время налета. Если беда застала на улице, следует как можно быстрее покинуть зону видимости дрона и спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Если ничего подходящего нет — подойдут овраги, канавы или даже густые деревья. Нужно лечь на землю и закрыть голову руками.

Тем, кого атака застала дома, надо немедленно спуститься на нижний этаж, в подвал или паркинг. Лифтом пользоваться категорически запрещено. Если спуститься нет возможности, следует отойти как можно дальше от окон. В квартире для этого лучше всего подходит ванная комната. Телефон в этот момент лучше не трогать. Водителям — немедленно покинуть автомобиль и искать укрытие, салон машины не защитит от осколков. Свидетелям атаки нужно звонить по единому номеру 112, но при этом категорически запрещено прикасаться к обломкам дрона — они могут быть взрывоопасны или токсичны.

Власти Омска призывают граждан сохранять спокойствие: безопасность находится на контроле. Дважды в год в городе проверяют системы оповещения — одна прошла 4 марта, вторая намечена на 7 октября. Именно через сирены, телевизионные и радиосообщения, а также SMS-рассылки омичам сообщат о реальной угрозе и необходимости спуститься в укрытие. Главное — знать, где это укрытие находится. И эту задачу городским властям и МЧС еще только предстоит решить.

