Минэкологии Подмосковья: пожар на складе в Одинцово не привел к превышению ПДК в воздухе

Крупный пожар на сладе в подмосковном Одинцово не привел к превышению предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства экологии и природопользования.

Как рассказал глава ведомства Тихон Фирсов, мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» исследовали качество воздуха вблизи очага возгорания. Экологи проверяли концентрации в воздухе диоксида азота, оксида азота, аммиака, оксида углерода, сероводорода, диоксида серы, фенола, бензола, этилбензола, толуола, стирола, хлорбензола и других веществ.

«Исследования проведены по семнадцати основным загрязняющим веществам, превышения предельно допустимых концентраций не выявлено», — уточнил министр.

Сотрудники «Мособлэкомониторинга» также мониторили потоковые данные с расположенных в городе стационарных постов контроля качества воздуха.

Пожар на складе в Одинцово произошел в ночь на пятницу. Огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. В настоящее время ликвидировано открытое горение. Угроза населению отсутствует.