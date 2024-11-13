Минимум 22 человека погибли на севере Пакистана из-за падения в реку Инд автобуса

В Пакистане произошло ДТП, в результате которого автобус с гостями свадебного торжества и невестой упал в реку Инд. Об этом сообщил телеканал Dawn со ссылкой на представителя спасательной службы.

Трагедия произошла на севере страны. В результате инцидента погибли не менее 22 человек. Невесту нашли живой, но с серьезными травмами.

Автобус, который перевозил людей из региона Гилгит-Балтистан в Пенджаб, являлся частью свадебной процессии. В момент падения в реку на борту находились гости, среди которых были женщины и дети.

На данный момент из реки удалось извлечь 16 тел. Поисковая операция продолжается. Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил глубокие соболезнования семье погибших и всем пострадавшим в этой трагедии.

Инцидент стал очередным подтверждением проблем с дорожной безопасностью в регионе. Частые ДТП объясняются неблагоприятными климатическими условиями, пересеченной местностью, плохим состоянием дорог, перегруженностью транспортных средств и минимальным соблюдением правил дорожного движения.

В октябре текущего года в Хайбер-Пахтунхве произошло другое серьезное ДТП, в результате которого два человека погибли и 36 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Китае водитель задавил 35 человек и попытался покончить с собой.