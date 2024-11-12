В Китае водитель задавил 35 человек и попытался покончить с собой

В китайском городе Чжухай произошло страшное ДТП. Там машина въехала в спортивный центр, десятки человек погибли и еще большее их число получили ранения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление местной полиции.

По словам правоохранителей, ДТП произошло сегодня, 11 ноября, в 14.48 по московскому времени. Десятки людей попали под колеса внедорожника.

«Водитель автомобиля налетел на людей, занимающихся спортом в спортивном центре города Чжухай, что привело к смерти 35 человек», — было указано журналистам.

За рулем находился 62-летний мужчина, который после аварии нанес себе ножом несколько ран. Он также пытался сбежать с места преступления, но был задержан и отправлен в больницу.

По сведениям полиции КНР, еще 43 человека во время ДТП получили ранения. Российские дипломаты уже заявили, что, по их данным, граждане РФ во время инцидента не пострадали.

Ранее сообщалось об аварии в Москве, где иномарка сбила трех человек на пешеходном тротуаре. Двух из них пришлось госпитализировать. Предварительная причина ДТП – водитель не справился с управлением транспортным средством.