Минимум пять человек пострадали при нападении неизвестного с ножом в Ирландии

Минимум пять человек ранил неизвестный мужчина в центре Дублина в Ирландии, сообщил телеканал RTE . По информации источника, в том числе пострадали трое детей.

Телеканал уточнил, что все пострадавшие доставлены в местные больницы. Отмечается, что напавшего мужчину задержали. Дороги в районе инцидента были перекрыты. На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Как ранее сообщала газета Daily Mail, нападение произошло возле одной из дублинских школ. Что стало причиной преступления – не сообщается.

В октябре подобный инцидент произошел во Франции. Неизвестный также напал на одну из школ Арраса. Преступник убил одного преподавателя и ранил нескольких человек. Он был задержан.

Ранее мы сообщали, что 22 ноября на мосту между США и Канадой произошел теракт. На нем взорвался автомобиль, в результате чего два человека, находившиеся в нем, погибли.