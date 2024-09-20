Во время налета израильских ВВС убит один из лидеров «Хезболлах»
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Член руководства шиитской партии «Хезболлах» Наим Касем погиб в результате авиаудара израильских ВВС по южному району Дахия, сообщил телеканал Al Hadath.
Истребители выпустили четыре ракеты по местности, в которой находится мечеть Эль-Каим. Взрывы привели к пострадавшим в жилом районе Эль-Джамус, на месте работают бригады скорой помощи.
После авиаударов по южным районам Бейрута израильские самолеты продолжают патрулировать воздушное пространство. Тем временем в социальных сетях появляются публикации, предположительно, демонстрирующие последствия атаки.
Ранее сообщалось о том, что израильские военные атаковали Бейрут.