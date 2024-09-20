Во время налета израильских ВВС убит один из лидеров «Хезболлах»

Член руководства шиитской партии «Хезболлах» Наим Касем погиб в результате авиаудара израильских ВВС по южному району Дахия, сообщил телеканал Al Hadath.

Истребители выпустили четыре ракеты по местности, в которой находится мечеть Эль-Каим. Взрывы привели к пострадавшим в жилом районе Эль-Джамус, на месте работают бригады скорой помощи.

После авиаударов по южным районам Бейрута израильские самолеты продолжают патрулировать воздушное пространство. Тем временем в социальных сетях появляются публикации, предположительно, демонстрирующие последствия атаки.

Ранее сообщалось о том, что израильские военные атаковали Бейрут.