Минимум шесть человек выжили после падения самолета в Казахстане

В результате падения самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL и выполнявшего рейс из Баку в Грозный, не менее шести человек выжили, однако их состояние крайне тяжелое. Об этом сообщила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.

По предварительным данным, причиной инцидента стало столкновение с птицами, что повлекло за собой проблемы с управлением, пишет телеграм-канал Sputnik Азербайджан, ссылаясь на информацию от перевозчика.

На борту разбившегося самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Предположительно, преобладающее количество пассажиров — граждане России.

В Актау после авиакатастрофы в медицинское учреждение были направлены 12 человек, среди которых находился один ребенок. Пострадавшие с разнообразными травмами были госпитализированы в Мангистаускую областную больницу.

Ранее сообщалось, что шесть пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», на борту которого произошло возгорание после приземления в Анталье, подали иски в суд против пилотов. Люди обвиняют их в том, что они специально подстроили аварию, чтобы получить компенсацию от страховой компании.