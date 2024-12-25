Пассажиры «Азимута» обвинили пилотов Superjet в умышленной аварии

Люди обвиняют их в том, что они специально подстроили аварию, чтобы получить компенсацию от страховой компании, сообщает турецкий телеканал Oda TV.

Шесть пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», на борту которого произошло возгорание после приземления в Анталье, подали иски в суд против пилотов.

По данным телеканала, за полтора месяца до возгорания самолету якобы «угрожал пожар», а после этого во время посадки воздушное судно потерпело крушение, но продолжило полеты.

Адвокат истцов обратился в турецкий суд с требованием предоставить все документы, касающиеся страховки лайнера, данные черного ящика, отчеты о техобслуживании и безопасности на борту.

Напомним, возгорание Sukhoi Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября.

Самолет выполнял рейс Сочи – Анталья. На борту воздушного самолета находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. К счастью, никто не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что основной причиной возгорания российского SSJ-100 в Анталье считается ошибка пилота.