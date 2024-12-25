Пассажиры «Азимута» обвинили пилотов Superjet в умышленной аварии
Фото: [pxhere.com]
Шесть пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», на борту которого произошло возгорание после приземления в Анталье, подали иски в суд против пилотов.
Люди обвиняют их в том, что они специально подстроили аварию, чтобы получить компенсацию от страховой компании, сообщает турецкий телеканал Oda TV.
По данным телеканала, за полтора месяца до возгорания самолету якобы «угрожал пожар», а после этого во время посадки воздушное судно потерпело крушение, но продолжило полеты.
Адвокат истцов обратился в турецкий суд с требованием предоставить все документы, касающиеся страховки лайнера, данные черного ящика, отчеты о техобслуживании и безопасности на борту.
Напомним, возгорание Sukhoi Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября.
Самолет выполнял рейс Сочи – Анталья. На борту воздушного самолета находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. К счастью, никто не пострадал.
Ранее сообщалось о том, что основной причиной возгорания российского SSJ-100 в Анталье считается ошибка пилота.