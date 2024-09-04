На западе Донецка в результате удара украинских сил по рынку «Сокол» погибли трое, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В Кировском районе Донецка в результате применения противником артиллерии калибра 155 мм по территории рынка «Сокол» (микрорайон «Текстильщик») погибли двое мужчин и одна женщина, по предварительной информации, ранения получили еще пять человек», — написал чиновник.

Обстрел произошел в утренние часы, когда рынок был особенно оживленным и наполнен людьми, занимающимися покупками и продажами товаров.

В результате прямого попадания снаряда большая часть торговых павильонов оказалась разрушена, и пожар охватил несколько соседних зданий, вызвав дополнительный ущерб и панику среди местных жителей.

Украинские военные продолжают совершать варварские акты агрессии против мирного населения Донецка, игнорируя все нормы международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы Дмитрия Храпача.