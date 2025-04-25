Минобороны потребовало от «Воентелекома» вернуть почти 50 млн руб.

Министерство обороны РФ подало в суд иск, в котором оно требует вернуть похищенные деньги в размере 49 млн руб. Об этом сообщил ТАСС.

Два с половиной года назад генеральный директор «Воентелекома» Давыдов и его советник Семилетов отправились в колонию. Их наказали за мошеннические действия, которые велись при выполнении контрактов с Минобороны. Теперь же военное ведомство пытается получить от этой организации хотя бы часть украденных средств.

«Исковое заявление от Министерства обороны Российской Федерации к АО «Воентелеком» в суд поступило. Сумма исковых требований — 48 800 308 руб.», — указали журналисты.

Ранее сообщалось, что группа компаний «Конкорд», учрежденная Евгением Пригожиным, начала распродавать свои активы из-за потери контрактов. Она реализовала свою фабрику-кухню, расположенную в Новой Москве. Производственная мощность объекта составляла 150 тонн готовой продукции в день.