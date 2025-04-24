ГК «Конкорд» Пригожина потерял контракты и распродал свои активы

Согласно сведениям из ЕГРН, группа компаний «Конкорд», учрежденная Евгением Пригожиным, реализовала свою фабрику-кухню, расположенную в Новой Москве. Производственная мощность объекта составляла 150 тонн готовой продукции в день. Приобретателем выступили организации, ассоциированные с группой «Киевская площадь», принадлежащей Году Нисанову и Зараху Илиеву, сообщил «Коммерсант».

После прекращения сотрудничества с Министерством обороны, «Конкорд» приступил к продаже основных активов. В 2024 году доходы от реализации недвижимости достигли 1,7 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась до 2 млрд руб. Ранее комбинат в Янино, выпускавший 100 тыс. рационов ежедневно, был приобретен RBE Group.

22 апреля 2025 года компания «Комбинат питания», являющаяся частью структуры «Конкорда», инициировала процедуру ликвидации. Аналитики объясняют это потерей ключевого клиента — Минобороны. Тем не менее, другие предприятия группы, в том числе занимающиеся кейтеринговым бизнесом, продолжают функционировать.

Ранее сообщалось, что суд приговорил экс-замглавы Минэнерго Мочальникова к 1,5 года колонии-поселения.