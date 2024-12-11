Министр культуры Мордовии Баулина попала в ДТП: ее водитель погиб

Глава Мордовии Артем Здунов сообщил о том, что министр культуры региона Светлана Баулина попала в аварию на служебной машине, в результате чего ее водитель погиб, а сама она госпитализирована.

Инцидент произошел на трассе М-5 возле Атюрьева. Баулина и ее водитель были в пути после командировки в Рязань. Предварительные данные свидетельствуют, что автомобиль «Шкода Октавия», в котором находилась Баулина, столкнулся с грузовиком, поворачивавшим на автозаправочную станцию через сплошную линию.

Министра доставили в Саранск, где врачи следят за ее состоянием. Губернатор выразил надежду на скорое выздоровление Баулиной и пообещал семье погибшего водителя оказать необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в Перми уснувший водитель трамвая устроил ДТП с 19 пострадавшими.