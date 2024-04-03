Министр обороны Франции позвонил Сергею Шойгу
Фото: [Министерство обороны Франции]
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщается во французском военном ведомстве.
Лекорню осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и выразил солидарность его жертвам.
Французский министр выразил готовность сотрудничать с Россией в сфере противодействия терроризму. При этом Лекорню еще раз озвучил западную версию об отсутствии данных о связи теракта с Украиной.
В сообщении ничего не говорится о том, обсуждался ли министрами милитаристский настрой президента Франции, который не исключал возможности введения войск стран ЕС на Украину.
Ранее Лекорню сообщил, что Франция отправит на Украину 100 беспилотников, заказанных у компании Delair.