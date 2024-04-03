Известный американский экономист Джеффри Сакс считает, что продолжающийся на Украине конфликт является проектом президента Джо Байдена. Об этом пишет РИА новости, ссылаясь на интервью, которое профессор Колумбийского университета дал изданию The Hill.

По словам Сакса, если США продолжит свои нынешние действия, то Украина окажется полностью разрушенной. Он заявил, что в случае достаточной продолжительности конфликта, России удастся занять Одессу и Киев.

Прокомментировал он и запрос Байдена к конгрессу, у которого президент попросил выделить на помощь Киеву еще 61 миллиард долларов. Экономист считает, что эти деньги окажутся просто выброшенными на ветер и не дадут ничего, кроме новых разрушений для украинской стороны.

События, развернувшиеся на Украине в 2014 году, Сакс назвал базовой точкой. Свергнутое правительство хотело нейтралитета, а возникшая идея продвижения НАТО на Восток потерпела провал.

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