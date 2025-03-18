Нетаньяху: ЦАХАЛ начал снова бомбить Газу в ответ на отказ от перемирия

В ночь на 18 марта канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила о возобновлении военной операции в секторе Газа. Причиной послужил отказ палестинской группировки ХАМАС принять предложенный США план по продлению перемирия и освобождению удерживаемых заложников.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала нанесение ударов по объектам ХАМАС на всей территории сектора Газа. Цель операции — достижение военных целей, поставленных политическим руководством страны, включая освобождение всех похищенных, как живых, так и погибших.

Израиль намерен наращивать военное давление на ХАМАС. В канцелярии отметили, что оперативный план был разработан ЦАХАЛ в последние выходные и утвержден политическим руководством страны.

По информации медиаофиса правительства Газы, в результате возобновившихся ночных обстрелов палестинского анклава погибло более 200 человек.

Хотя официальное прекращение огня между Израилем и ХАМАС произошло 1 марта, активные боевые действия не возобновлялись из-за посреднических усилий по возобновлению переговоров об урегулировании конфликта в Газе.

Ранее сообщалось, что число жертв израильских обстрелов Газы превысило 200 человек.