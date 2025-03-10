Министр обороны Польши рассказал о постройке «Восточного щита» на границе с Белоруссией

Оборонительная программа «Восточный щит», в рамках которой польские военные строят оборонительные сооружения на востоке страны, будет осуществляться во многом за счет системы Ultimate Building Machine, которая получена от Соединенных Штатов. Такое заявление сделал Владислав Косиняк-Камыш, глава Министерства обороны Польши. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению министра, на востоке Польши, на границе с Украиной и Белоруссией, строится целая система фортификационных сооружений. Это возведение проводится в рамках программы «Восточный щит». Для этого было приобретено современное оборудование, за счет чего стройка проводится быстрее и эффективнее. В частности, от США Варшава получит специальную систему Ultimate Building Machine, которая будет создавать различные инфраструктурные объекты в виде ангаров, складов и убежищ.

Глава польского военного ведомства также поблагодарил военнослужащих Соединенных Штатов, которые расквартированы в Польше и охраняют ее от внешних угроз.

Строительство «Восточного щита» было анонсировано еще осенью 2024 года. Тогда польский премьер-министр Дональд Туск пообещал выстроить порядка 700 км укреплений вдоль государственной границы с Белоруссией и Украиной.