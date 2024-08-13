Министр по делам молодежи Якутии отправится на СВО

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) Петр Шамаев проходит подготовку для участия в специальной военной информации, сообщил портал «ТайгаПост».

Сам чиновник никак не комментирует ситуацию, однако в его окружении рассказали изданию, что Шамаев уже год готовится к СВО: подлечил зрение и прошел курсы операторов БПЛА. В настоящее время он тренируется с бойцами республиканского добровольческого отряда «Боотур».

Сообщается, что супруга Шамаева ожидает третьего ребенка.

По данным издания, Шамаева на посту министра заменит 29-летний Герой России Игорь Юргин. В зоне спецоперации он командовал штурмовым отрядом, а сейчас в качестве участника программы «Время героев» стажируется в правительстве республики.

Президент РФ Владимир Путин в конце февраля заявил о запуске новой кадровой программы «Время героев». Он отметил, что участники СВО в будущем должны занять руководящие посты в стране.