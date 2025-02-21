Министр сельского хозяйства Лут попала в ДТП у Красной площади

Правительский автомобиль Aurus Senat оказался в дорожно-транспортном происшествии рядом с Красной площадью в Москве, в котором также участвовали два других автомобиля, сообщили в телеграм-канале Mash. Предположительно, оба они принадлежат Министерству сельского хозяйства РФ.

По информации канала, в результате аварии пострадал один человек. Инцидент произошел около часа назад на улице Воздвиженка. Всего в ДТП попали три автомобиля — два Mercedes (S-класс и GLS-класс) и один Aurus. Позднее стало известно, что в правительственной машине находилась министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

По сведениям Mash, министр не получила травм. Травмы получил ее водитель. После инцидента министр пересела в автомобиль сотрудников ГИБДД и была доставлена на свое рабочее место.

Ранее сообщалось, что посол России в Армении Копыркин попал в ДТП и был госпитализирован.