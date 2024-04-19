Министра экономики Германии полтора часа продержали в киевском бомбоубежище

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек в ночь на 19 апреля полтора часа провел в киевском бомбоубежище, сообщает агентство DPA.

Укрытие было расположено в подземном гараже в одной из гостиниц украинской столицы. Вместе с министром в бомбоубежище до окончания сигнала воздушной тревоги была отправлена вся немецкая делегация.

Накануне Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения с Владимиром Зеленским атак на объекты украинской инфраструктуры.

Украинские власти любят пугать зарубежных гостей российскими воздушными атаками. Ранее они распространяли слухи о ракетном ударе по Одессе, который якобы едва не накрыл находившихся там Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.