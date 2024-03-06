Появились подробности обстрела Одессы, в котором мог погибнуть Зеленский

В Одессе в среду, 6 марта, прогремел взрыв в порту. По данным официального канала Readovka , этот обстрел Одессы может стать историческим, так как в порту в этот момент мог находиться не только премьер Греции Кириакос Мицотакис, но и президент Украины Владимир Зеленский.

Readovka, ссылаясь на данные украинских СМИ, уточняет, что в момент обстрела в городе мог находиться украинский лидер, а в порту в этот момент проходило награждение спецназовцев, на котором и должен был присутствовать президент Украины. При этом, известные блогеры уверены – украинский лидер вряд ли был в момент обстрела в порту, а все, что сказано выше, является не более, чем слухами.

По данным военкора Андрея Руденко, информация о возможной гибели Зеленского также является не более, чем провокацией, чтобы лидер Украины смог поднять себе рейтинги. Премьер Мицотакис оказался в Одессе лишь на несколько часов, а потом у него в планах отправиться в Бухарест, пишут СМИ. При этом, ранее говорилось о том, что в трех регионах Украины – Одесской, Сумской и Хмельницкой областях – повреждения получили объекты критической инфраструктуры.