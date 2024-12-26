Министра сельского хозяйства Бурятии Дареева задержали за превышение полномочий

Согласно информации местных СМИ, министра обвиняют в превышении служебных полномочий.

Галсан Дареев, родившийся 16 июня 1975 года в Якутске, является кандидатом экономических наук. В 2005 году он стал заведующим кафедрой «Экономика и организация АПК» в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.

Позже его назначили заместителем декана по научной работе на экономическом факультете того же учебного заведения. С июля 2019 года он занял пост ректора, а с февраля 2021 года — министра сельского хозяйства Бурятии.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов был арестован Басманным судом города Москвы.