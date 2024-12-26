Министра сельского хозяйства Бурятии Дареева задержали за превышение полномочий
Правительство Бурятии: министра сельского хозяйства республики задержали
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Министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев был задержан, что подтвердили в региональном правительстве, сообщило РИА Новости.
Согласно информации местных СМИ, министра обвиняют в превышении служебных полномочий.
Галсан Дареев, родившийся 16 июня 1975 года в Якутске, является кандидатом экономических наук. В 2005 году он стал заведующим кафедрой «Экономика и организация АПК» в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.
Позже его назначили заместителем декана по научной работе на экономическом факультете того же учебного заведения. С июля 2019 года он занял пост ректора, а с февраля 2021 года — министра сельского хозяйства Бурятии.
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