Министра ЖКХ Новосибирской области признали виновным в коррупции

В Новосибирске районный суд признал Дениса Архипова, главу областного министерства ЖКХ и энергетики, виновным в превышении должностных обязанностей, назначив наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии. Однако, учитывая время, проведенное под стражей, Архипов был освобожден от отбывания наказания, сообщил ТАСС.

Суд также удовлетворил иск, поданный прокуратурой Новосибирской области против Архипова, постановив взыскать с него в пользу областного бюджета 220 млн руб. в качестве компенсации ущерба, нанесенного его преступными действиями. Сам Архипов заявил журналистам, что еще не определился, будет ли подавать апелляцию на вынесенный приговор.

Архипов был взят под стражу в марте 2024 года. Против него было возбуждено уголовное дело, связанное со злоупотреблением служебным положением в связи с банкротством «Экологии-Новосибирск», бывшего оператора по вывозу ТКО в регионе. Согласно данным прокуратуры, уголовное дело было инициировано по итогам проверки.

В ходе расследования выяснилось, что из-за действий Архипова в бюджет области не поступило 220 млн руб. в качестве банковской гарантии, которая должна была быть выплачена из-за невыполнения регоператором обязательств по вывозу отходов. Прокуратура безуспешно пыталась взыскать эти средства через суд.

Второе уголовное дело против Архипова было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Следствие утверждает, что в 2018 году Архипов, не имея на то полномочий, подписал соглашение с акционерным обществом о выделении бюджетных инвестиций.

Несмотря на то, что данная компания не выиграла конкурс на получение статуса регионального оператора по обращению с ТКО, ей якобы было предоставлено 10 млн руб. из бюджета. По этому эпизоду Архипов избежал наказания в связи с истечением срока давности.

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