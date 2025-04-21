Главы МЧС и Минприроды России посетили Забайкалье из-за пожаров

Для анализа обстановки с природными возгораниями в Забайкальский край прибыли руководители двух ведомств: глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Об этом информировал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций.

В рамках визита запланирован облет территорий, где пожары нанесли наибольший ущерб. Министры лично проверят ход работ по ликвидации возгораний непосредственно на местах. После этого будет проведено рабочее совещание для координации дальнейших действий.

Ситуация с природными пожарами в Забайкалье остается напряженной. В связи с этим, начиная с 7 апреля, в лесных массивах региона действует режим чрезвычайной ситуации.

Высокая температура воздуха, отсутствие осадков и сильные порывы ветра создают дополнительные трудности в борьбе с огнем. Согласно информации, актуальной на 20 апреля, на территории области зафиксировано 52 лесных пожара, охвативших площадь в 156 тыс. га, а также 9 ландшафтных пожаров, распространившихся на 810 га.

В непосредственной близости от населенных пунктов (в пределах пятикилометровой зоны) действуют пять лесных пожаров, занимающих площадь, превышающую 7 тыс. га.

В тушении лесных и ландшафтных пожаров задействована группировка сил и средств общей численностью около 1,4 тыс. человек и 138 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области потушили более 80 пожаров с горящей травой за сутки.