В Рязанской области потушили более 80 пожаров с горящей травой за сутки

В Рязанской области с начала текущего года пожарные подразделения потушили свыше 600 возгораний травы, огнем уничтожено свыше 1,8 тыс. га. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное Главное управление МЧС России.

Уточняется, что за минувшие сутки было ликвидировано более 80 указанных пожаров.

Подчеркивается, что в условиях особого противопожарного режима штрафы увеличены на граждан до 20 тыс. рублей. на должностных до 60 тыс. рублей, на юридических лиц до 800 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что на территории Подмосковья начал действовать особый противопожарный режим.