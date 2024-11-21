Минюст потребовал прекратить деятельность общественного объединения «Родина»

В российский суд поступил административный иск о закрытии общественной организации «Родина». С таким требованием выступило Министерство юстиции РФ. Об этом рассказало РИА Новости.

Минюст России направил в Хамовнический районный суд города Москвы иск.

«Истец обратился с заявлением к Общероссийской общественной организации «Народно-патриотическое объединение «Родина» о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра», — указано в судебных документах.

По имеющимся данным, «Родина» на протяжении двух лет не подавала в Минюст никакой информации о своей деятельности, в том числе годовых отчетов. Рассмотрение данного иска было назначено на 3 декабря.

Ранее сообщалось, что Минюст выступил с ходатайством прекратить полномочия «Международной лиги трезвости и здоровья». Эта организация несколько лет не подает никакой отчетности и не реагирует на внесудебные меры воздействия.