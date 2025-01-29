Минюст Украины вынес решение об аресте имущества сына экс-президента Порошенко

На Украине было взято под арест имущества Алексея Порошенко*, сына бывшего украинского лидера Петра Порошенко*. Об этом сообщило издание «Инсайдер».

Порошенко-младший уже проигнорировал несколько повесток, которые отправлял ему один из украинских военкоматов. По имеющимся данным, он находится за рубежом, укрываясь там от мобилизации. По этой причине на него был наложен административный штраф в размере 51 тыс. гривен. Но и с взысканием возникли сложности, по этой причине Министерство юстиции наложило арест на все то имущество на Украине, которое принадлежит уклонисту.

«Для обеспечения выполнения решения, руководствуясь статьей 56 закона «Об исполнительном производстве», постановляю наложить арест на все имущество, принадлежащее должнику», — привели журналисты цитату из постановления.

Ранее экс-глава Украины Порошенко заявил, что после начала СВО украинскую территорию покинуло три четверти тех, кто занимал посты министров и высокопоставленные должности в правительстве. Эти люди жили за рубежом даже в то время, когда работали на госслужбе. Они специально въезжали на Украину, чтобы принять участие в заседаниях, и после этого немедленно покидали страну.

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму