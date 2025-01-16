Экс-президент Украины и глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что три четверти министров и чиновников страны с начала СВО сбежали из Киева на Запад. Его слова привело РИА Новости.

«Власть — это не только Зеленский… Власть — это 75% правительства, министров, которых не было в Киеве», — сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что они приезжали с западной Украины на заседания и уезжали обратно. Также, по словам Порошенко, туда выезжало и руководство Генпрокуратуры с СБУ.

Ранее экс-президент Украины объяснил, почему на территории страны нельзя проводить выборы. Он заявил, что так можно потерять государство. Кроме этого, Порошенко перечислил факторы, при которых между Украиной и Россией должен наступить мир.