Минобороны: 14 дронов ВСУ сбиты за утро в Белгородской области

Российские силы ПВО продолжают следить за обстановкой в воздухе, а также пресекать попытки провокаций со стороны Украины, обеспечивая безопасность российских регионов.

Сегодня утром средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Белгородской областью. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Там добавили, что все воздушные цели были уничтожены в небе. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле. В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы Белгородской области.

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 16 на 17 мая силы ПВО сбили два беспилотника над территорией РФ. Первый дрон был сбит над территорией Белгородской области, второй — над Курской областью.