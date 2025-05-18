Минобороны: 14 дронов ВСУ сбиты за утро в Белгородской области
Враг совершил массированный налет дронов на Белгородскую область
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Российские силы ПВО продолжают следить за обстановкой в воздухе, а также пресекать попытки провокаций со стороны Украины, обеспечивая безопасность российских регионов.
Сегодня утром средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Белгородской областью. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте Министерства обороны Российской Федерации.
Там добавили, что все воздушные цели были уничтожены в небе. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле. В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы Белгородской области.
Ранее сообщалось о том, что в ночь с 16 на 17 мая силы ПВО сбили два беспилотника над территорией РФ. Первый дрон был сбит над территорией Белгородской области, второй — над Курской областью.